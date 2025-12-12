Павел Василенко

Ведущие СМИ Британии сообщили, что главный тренер Ливерпуля Арне Слот включил египетского вингера Мохамеда Салаха в заявку на матч АПЛ против Брайтона, который состоится завтра. Ранее на пресс-конференции Слот заявил, что проведет с игроком личный разговор и по его итогам решит, стоит ли возвращать его в расширенный состав.

Салах пропустил поездку на матч Лиги чемпионов с Интером после эмоционального интервью по итогам ничьей с Лидсом, в котором выразил разочарование из-за трех подряд матчей на скамейке запасных и общего отношения к себе. Это спровоцировало новую волну слухов о его возможном уходе, а сам футболист даже намекнул, что поединок против Брайтона может стать последним для него в футболке Ливерпуля. После этого он отправляется на Кубок африканских наций, а сразу по его завершении открывается зимнее трансферное окно.

Слот заверяет, что не имеет никаких причин не желать оставления Салаха в команде. Теперь остается дождаться решения: появится ли он завтра в стартовом составе или снова начнет игру на скамейке. В тех четырех матчах, где Салах не выходил с первых минут, Ливерпуль одержал две победы и две ничьи.

По информации BBC и Sky Sports, Слот лично решил вернуть Салаха в заявку, считая это необходимым в связи с кадровыми проблемами в атаке. The Athletic добавляет, что определенные трудности в отношениях сохраняются, однако ближайший период, когда Салах поедет к сборной Египта, даст время для их урегулирования.

Если «фараоны» дойдут до финала Кубка африканских наций в Марокко, который запланирован на 18 января, Салах может пропустить до восьми матчей Ливерпуля. С начала сезона он забил пять мячей в 18 поединках во всех турнирах.