Главный тренер Ливерпуля Арне Слот подвел итоги матча 2 тура АПЛ против Ньюкасла (3:2). Его слова приводит Sky Sports.

Не уверен, что я вообще увидел футбольный матч. Все сводилось к стандартам за стандартами, длинным забросам. Тактика, о которой я говорил перед игрой, имела мало значения.

Но мне понравилось, как мы держались. Первые полчаса, 45 минут были очень тяжелыми, но команда не сломалась, мы выстояли.

Когда соперник остался вдесятером, можно было ожидать, что это станет для нас большим плюсом. Но если вратарь выполняет каждый стандарт, то численное преимущество почти не помогает. Поэтому нам было так непросто удержать счет 2:0, - рассказал Слот.