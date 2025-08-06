В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов Кайрат с минимальным счетом победил Слован – 1:0. Матч проходил в Алма-Ате на стадионе Центральный.

Победу казахстанскому клубу на 90-й минуте принес 16-летний нападающий Дастан Сатпаев, реализовав пенальти. Летом 2026 года он станет игроком Челси.

Словаки доигрывали матч в меньшинстве – сначала красную карточку получил Ибрагим (65 минута), а уже в компенсированное время удалили Вайсса.

Украинский след в матче: за Слован были заявлены Данило Игнатенко и Николай Кухаревич. Оба начали игру в запасе, но позже вышли на поле. Именно Игнатенко на 89-й минуте неудачно сыграл в своей штрафной и сфолил на российском футболисте Кайрата. Арбитр указал на 11-метровую отметку.

Фол был довольно спорным, однако пенальти был реализован, и Кайрат одержал важную победу.

Ответный матч состоится во вторник, 12 августа, в Братиславе на стадионе Тегельне Поле. Победитель двухматчевого противостояния сыграет в раунде плей-офф за выход в основной этап Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Первый матч

Кайрат (Алма-Ата, Казахстан) – Слован Братислава (Братислава, Словакия) 1:0 (Сатпаев 90', пен.)

Удаления: Ибрагим 65, Вайсс 90+4 (оба – вторая желтая, Слован)