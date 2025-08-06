Главный тренер Пафоса Хуан Карлос Карседо прокомментировал победу в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против киевского Динамо (1:0). Слова специалиста передает Cablenet.

Это была тяжелая игра. Мы поговорили в перерыве и решили, что можем выиграть матч, если воспользуемся своими моментами. Это было очень важное и хорошее выступление для нашей команды — не лучшее, но одно из самых значимых. Мы доверяем всем игрокам, даже Драгомиру, который играл в нападении. Первый тайм был сложным, но во втором, с появлением Бруну и Андерсона, мы справились хорошо.

Мы очень довольны результатом и игрой. Было нелегко, но мы проявили терпение, дождались своего момента и воспользовались им. Впереди еще очень трудный матч-ответ, и я хочу поздравить Динамо, потому что это очень хорошая команда.

Это одна из самых важных побед в истории Пафоса. То, что делают эти игроки, — это история. Мы твердо стоим на земле, но имеем большие амбиции. Посвящаю победу нашим болельщикам — тем, кто был здесь, и тем, кто поддерживал из дома.

Мне нужна была скорость и движение. Я знал, что Динамо начинает атаки с глубины, и поэтому Драгомир с Танковичем активно прессинговали впереди.