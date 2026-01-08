Павел Василенко

Защитник львовского Руха Богдан Слюбик оказался в шаге от перехода в европейский клуб. Один из лидеров обороны жёлто-чёрных уже в ближайшие дни может изменить клубную прописку и продолжить карьеру в чемпионате Чехии.

Как сообщает телеграм-канал ТаТоТаке, главным претендентом на 21-летнего центрального защитника является чешский Пардубице. Переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии, а чешский клуб готов заплатить за трансфер украинца около 1,5 миллиона евро. В то же время Рух рассчитывает получить за своего воспитанника не менее чем 2 миллиона евро, так что окончательная сумма ещё может стать предметом торга.

Ожидается, что судьба перехода Слюбика решится уже на этой неделе. Финальный раунд переговоров представители клубов планируют провести непосредственно во Львове, что свидетельствует о серьёзности намерений обеих сторон.

Ключевую роль в возможном трансфере играет новый спортивный директор Пардубице Иржи Белек. Функционер внимательно следил за прогрессом Слюбика еще во время своей работы в пражской Славии и теперь стремится привлечь украинского защитника в свой новый проект. Несмотря на то, что Пардубице в настоящее время занимает лишь 11-е место в чешской Шанс-лиге, финансовые возможности клуба существенно возросли после появления богатого владельца и новых инвесторов.

В текущем сезоне Слюбик провел за Рух 17 матчей, сыграв 1451 минуту. Всего в составе львовского клуба он уже сыграл 81 матч и отметился четырьмя голами.

Его контракт действует до лета 2027 года, а Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 700 тысяч евро – сумму, которую потенциальный трансфер может существенно превзойти. .