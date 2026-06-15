Владимир Кириченко

Фрэнк Уоррен, промоутер британского претендента на титул в супертяжелом дивизионе Моисеса Итаума (13-0, 11 КО), для boxing247.com заявил, что его подопечный может получить шанс побороться за титул WBC.

Ранее Уоррен сообщил, что готов организовать бой Итаума с победителем реванша между чемпионом мира по версии WBO Даниэлем Дюбуа и Фабио Уордли.

Теперь Уоррен задумался над титульным поединком Итаума против обязательного претендента по версии WBC и еще одного своего бойца Агита Кабайела. По словам промоутера, этот поединок возможен, если Александр Усик откажется защищать титул WBC против Кабайела.

«У нас есть еще один хороший бой для Итаума против другого нашего бойца, Кабайела. WBC заявила, что Усик должен защищать титул в поединке с ним. Так что у нас есть 30-дневный период, чтобы попытаться согласовать условия, иначе бой пойдет на промоутерские торги. Если же Усик не захочет драться, ему придется освободить пояс».

Ранее в Великобритании назвали боксера, с которым Усику следует сражаться дальше.