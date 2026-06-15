Павел Василенко

Сборная Швеции сделала громкую заявку на чемпионате мира-2026, разгромив Тунис в первом матче группового этапа. Поединок на стадионе BBVA в Монтеррее завершился уверенной победой европейской команды со счетом 5:1.

Шведы сразу захватили инициативу и открыли счет уже на седьмой минуте. Аяри воспользовался своим моментом и вывел команду вперед.

После тридцати минут игры преимущество Швеции стало двойным. Виктор Дёкёреш отдал результативную передачу на Александра Исака, который мощным ударом отправил мяч в ворота Туниса.

Однако африканская команда не сдалась. Незадолго до перерыва Рекик сократил отставание, вернув интригу – 2:1 после первого тайма.

Но после отдыха Швеция снова добавила в темпе. За полчаса до финального свистка Исак уже выступил в роли ассистента, помогая Дёкёрешу забить третий мяч своей команды.

В конце встречи шведы окончательно сняли все вопросы. На 85-й минуте Исак снова принял участие в голевой атаке, а Сванберг довел счёт до 4:1. В компенсированное время Аяри оформил дубль и поставил финальную точку.

Победа позволила Швеции возглавить группу F с тремя очками. Нидерланды и Япония имеют по одному баллу, а Тунис остался без очков. В следующем туре Швеция сыграет с Нидерландами (20 июня), а Япония встретится с Тунисом (21 июня).

ЧМ-2026, 1-й тур

Группа F

Швеция – Тунис – 5:1

Голы: Аяри, 7, 90+6, Исак, 30, Дёкёреш, 59, Сванберг, 84 – Рекик, 43

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