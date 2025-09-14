Павел Василенко

В матче МЛС Лос-Анджелес, за который играет Артем Смоляков, победил Сан-Хосе Эртквейкс со счетом 4:2.

На первой минуте матча 22-летний украинский защитник отдал ассист Сон Хын Мину, который открыл счет на 53-й секунде игры.

Отметим, что Артем провел 23-й поединок за Лос-Анджелес, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Команда украинского защитника занимает шестое место в своей конференции, набрав 44 очка в 27 турах.

МЛС

Сан-Хосе Эртквейс – Лос-Анджелес – 2:4

Голы: Джадд, 18, Паленсия, 90 (автогол) – Сон Хын Мин, 1, Буанга, 9, 12, 87.