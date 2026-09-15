«Спасибо, Колумбия»: Хамес Родригес завершил карьеру в национальной сборной
Лучший бомбардир чемпионата мира 2014 решил поставить точку в карьере в составе Колумбии
Полузащитник колумбийского Атлетико Насьональ Хамес Родригес в социальных сетях опубликовал пост, в котором объявил о завершении выступлений за национальную сборную Колумбии.
Настал момент. Спасибо за каждый матч, каждую радость, слезу и мечту, которые мы разделили. Защищать цвета сборной Колумбии было одной из величайших честей в моей жизни. Спасибо, Колумбия. Навсегда.
Всего Хамес провел за национальную команду 131 матч и отличился 31 забитым мячом. Родригес стал лучшим бомбардиром чемпионата мира-2014 в Бразилии, где оформил 6 голов.
Легенда Колумбии Хамес Родригес присоединился к 14-му клубу в своей карьере.