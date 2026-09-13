Сергей Разумовский

Тридцатипятилетний атакующий полузащитник Хамес Родригес продолжит карьеру в Колумбии. Футболист подписал контракт с Атлетико Насьональ, сообщила пресс-служба клуба.

James ya está en casa.



Que el Atanasio se lo diga sin palabras: que esta es la hinchada que gana títulos, la que le dio dos Libertadores al país, la que convierte cada partido en una fiesta. La que no se cuenta: se vive.



Hasta el domingo puedes asegurar tu silla y alentar al… pic.twitter.com/wtl3r228fN — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 11, 2026

Колумбийский игрок присоединился к новой команде на правах свободного агента. Срок действия соглашения официально не разглашается. В то же время Transfermarkt указывает, что контракт Родригеса с Атлетико Насьональ рассчитан до 30 июня 2027 года.

Предыдущим клубом Хамеса была Миннесота. В июле футболист покинул американскую команду, к которой присоединился в феврале. За время выступлений в составе Миннесоты Родригес провел восемь матчей и записал на свой счет две результативные передачи.

Атлетико Насьональ станет 14-м клубом в профессиональной карьере Хамеса Родригеса. Для полузащитника этот трансфер также означает возвращение в чемпионат Колумбии после долгого перерыва. В последний раз он выступал на родине в составе Энвигадо, который оставил в 2008 году.

После отъезда из Колумбии Родригес играл за Банфилд, Порту, Монако, Реал и Баварию. Также в его карьере были Эвертон, Аль-Райян, Олимпиакос, Сан-Паулу, Райо Вальекано и Леон, а также американская Миннесота.

Хамес остается одним из самых известных футболистов Колумбии последних лет. На чемпионате мира-2026 он принял участие во всех пяти матчах национальной сборной.