Украина разгромно проиграла Польше на ЧЕ-2026 по волейболу
Сине-желтые проиграли во всех трех сетах
Мужская сборная Украины по волейболу потерпела первое поражение на чемпионате Европы-2026. В матче 5-го тура группового этапа подопечные Рауля Лосано уступили действующим чемпионам континента — сборной Польши.
Наименее удачным для сине-жёлтых оказался второй сет, в котором поляки оформили преимущество в 12 очков.
Наирезультативнейшим в составе украинской команды стал Василий Тупчий, который записал на свой счёт 8 очков.
Волейбол. Чемпионат Европы-2026. Группа B. 5-й тур
Польша — Украина 3:0 (25:20, 25:13, 25:22)
Несмотря на эту неудачу, сборная Украины завершила групповой раунд с четырьмя победами в пяти матчах и уверенно вышла в 1/8 финала турнира.
В первых четырёх турах подопечные Рауля Лосано обыграли Израиль, Северную Македонию, Болгарию и Португалию.