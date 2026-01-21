Павел Василенко

Спортивный директор Андерлехта Оливье Ренар в комментарии для клубной пресс-службы поделился мыслями по поводу подписания украинского нападающего Данила Сикана из Трабзонспора.

«В свои 24 года Данило Сикан - игрок, который уже имеет значительный опыт выступлений в чемпионатах Украины и Турции, Лиге чемпионов и в составе национальной сборной. Он обладает хорошей техникой, легко вписывается в командную игру и умеет эффективно использовать пространство. Кроме того, он является хорошим нападающим и имеет хорошую игру головой».

24-летний Данило Сикан в нынешнем сезоне провел 16 матчей за турецкий клуб, в которых успел отметиться четырьмя голами.

Ранее форвард также выступал за Шахтер, Карпаты, Мариуполь и немецкую Ганзу. В составе сборной Украины нападающий забил один гол в семи матчах.

Сикан покинул Трабзонспор на правах полноценного трансфера и подписал контракт с клубом из Брюсселя до 30 июня 2030 года.