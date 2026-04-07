Александр Сукманский

В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов Спортинг примет Арсенал. Игра состоится на стадионе «Жозе Альваладе» в Лиссабоне и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Спортинг продолжает борьбу за титул в португальской лиге, одержав победу 4:2 в последнем туре, что стало идеальной подготовкой к четвертьфиналу. Команда имеет лишь одно поражение в 16 последних официальных матчах (13 побед, 2 ничьи). В Лиге чемпионов Спортинг обыграл действующего чемпиона ПСЖ и совершил один из самых выдающихся камбеков сезона, пройдя Буде-Глимт с общим счетом 5:3. На своем поле португальцы остаются непобедимыми в текущем розыгрыше Лиги чемпионов – пять побед в пяти матчах. В общем, Спортинг выиграл девять домашних матчей подряд во всех турнирах.

Арсенал потерял шансы на требл после поражения от Манчестер Сити в финале Кубка Лиги и вылета из Кубка Англии от Саутгемптона. Несмотря на это, «канониры» остаются одними из главных фаворитов на победу в Лиге чемпионов. Однако для выхода в полуфинал им нужно преодолеть психологический барьер – Арсенал проиграл пять из восьми последних четвертьфиналов Лиги чемпионов. В то же время команда демонстрирует стабильно высокую форму в еврокубках: 16 побед в 20 последних матчах (2 ничьи, 2 поражения). В текущем сезоне Арсенал имеет 9 побед и 1 ничью в 10 матчах Лиги чемпионов.

История встреч

Спортинг до сих пор не побеждал Арсенал в семи очных матчах (4 ничьи, 3 поражения), включая разгромное поражение 1:5 на своем поле в прошлом сезоне. Арсенал еще ни разу не выигрывал в гостях в плей-офф Лиги чемпионов против португальских команд (4 ничьи, 2 поражения).

Прогноз

Спортинг может создать проблемы Арсеналу, который находится не в лучшем психологическом состоянии. Ставка на ничью выглядит обоснованной.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.