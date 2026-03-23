Арсенал проиграл все четыре последних финала Кубка английской лиги – это рекорд в истории турнира.
Лондонцы не смогли обыграть Манчестер Сити
около 3 часов назад
Арсенал / Фото - BBC
22 марта Манчестер Сити в финале Кубка английской лиги обыграл Арсенал на «Вембли» со счетом 2:0.
Победу подопечным Пепа Гвардиолы принес дубль защитника Нико О’Райли во втором тайме матча.
Таким образом, Арсенал проиграл во всех своих последних четырех финалах Кубка английской лиги.
Это самая длинная серия финалов без трофея в истории соревнования среди всех клубов.
Напомним, Арсенал разгромил Байер и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.
