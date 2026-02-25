Норвежский Буде-Глимт создал одну из главных сенсаций нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. В стыковых матчах команда одолела миланский Интер с общим счетом 5:2 и пробилась в 1/8 финала турнира.

В ответном матче, который состоялся в Милане, норвежцы победили со счетом 2:1.

После исторического успеха главный тренер норвежского клуба Кьетиль Кнутсен поделился эмоциями.

Если подвести итоги ответного матча с Интером, станет понятно, что в первом тайме мы выглядели немного напуганными и встревоженными. В обороне все было хорошо, но с мячом мы не решались ничего делать и пытались как можно быстрее от него избавиться.

Во втором тайме мы значительно лучше контролировали игру. Матч превратился в оборонительную борьбу. Надо быть честными и признать, что поединок развивался не совсем по нашему сценарию. Однако второй гол, который мы забили, был просто фантастическим. Это уже наш стиль — мы каким-то образом собираемся именно тогда, когда это нужно больше всего.

Нам пришлось пройти долгий путь, чтобы достичь того, что мы имеем сейчас. За этим успехом стоит невероятное количество людей. Это замечательный вечер для клуба, болельщиков и всего норвежского футбола. Не будем говорить о будущих целях, — приводит слова Кнутсена официальный сайт УЕФА со ссылкой на TV2.