Непреодолимый Буде-Глимт разгромил Спортинг в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Норвежцы – в шаге от выхода в топ-8 турнира
около 2 часов назад
Будё-Глимт – Спортинг / Фото - ESPN
Норвежский Будё-Глимт обыграл португальский Спортинг в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2025/26.
Хозяева разгромили соперников со счётом 3:0. Голы забили Сондре Фет (пенальти), Уле Бломберг и Каспер Хег.
Вторая игра между Спортингом и Будё-Глимт запланирована на 17 марта в Лиссабоне.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
Будё-Глимт (Норвегия) – Спортинг (Португалия) 3:0
Голы: Фет, 32 (пен.), Бломберг, 45+1, Хег, 71
Напомним, ПСЖ забил пять мячей в ворота Челси в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.