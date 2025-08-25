Спортивный директор «Ромы» встал на защиту Довбика
Фредерик Массара заговорил о форвардах римского клуба
около 1 часа назад
Спортивный директор Ромы Фредерик Массара подчеркнул, что украинский нападающий Артем Довбик является ключевым элементом команды и входит в планы клуба.
В стартовом туре Серии А римляне одержали минимальную победу над Болоньей (1:0). Довбик появился на поле на 74-й минуте, заменив ирландского форварда Эвана Фергюсона.
Руководитель клуба был вынужден публично прокомментировать слухи о возможном уходе украинца, чтобы развеять сомнения относительно его будущего.
«Довбик является центральным нападающим Ромы, так же как и Фергюсон. Все команды с амбициями должны иметь двух сильных центральных нападающих», – сказал Массара TuttomercatoWEB.
Напомним, в своем первом сезоне за Рому Довбик отметился 17 забитыми мячами и двумя ассистами в 45 играх.
Поделиться