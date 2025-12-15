Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарёв поделился подробностями трансфера Проспера Оба, отметив, что донецкий Шахтёр проявлял интерес к нигерийскому вингеру ещё около месяца назад, однако сначала без конкретных шагов.

Наставник также рассказал о своём отношении к уходу одного из лидеров команды и признался, что расставание с таким игроком далось клубу непросто.

«Месяц назад я знал, что Шахтеру интересен Проспер, но конкретики не было. Перед последней игрой узнали, что договорились о трансфере. Радость за 4,5 млн или грусть из-за потери лидера? Не хочется терять такого игрока, но так работает футбольный рынок: есть интерес и предложение хорошее, то мы не будем мешать. Я команде сказал, что у них есть пример Проспера, работайте. Посмотрим, как он покажет себя в Шахтере», – сказал Пономарев для Футбол360.

В текущем сезоне Проспер Оба провёл за ЛНЗ 17 официальных матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.