Срна жёстко раскритиковал ФИФА
Функционер сделал чёткое заявление
18 минут назад
Спортивный директор донецкого Шахтёра Дарио Срна поблагодарил УЕФА за поддержку украинских клубов во время войны, но раскритиковал ФИФА за её отсутствие.
«УЕФА многое сделала. Чеферин, в частности, показал, что ему нравится помогать в трудных ситуациях. С другой стороны, ФИФА ничего не сделала, ничего. Они должны были защищать украинские клубы и игроков с помощью закона, но они этого не сделали. Мы все еще платим деньги за игроков, которых купили до войны за высокую трансферную стоимость.
Они покинули Шахтер, воспользовавшись специальным разрешением от ФИФА, и их контракты не заморожены. В таких условиях мы потеряли Тете, Соломона... У них оставалось один-два года по контрактам, а после этого они стали свободными агентами», – сказал Срна в комментарии для Marca.
Ранее спортивный директор Шахтёра рассказал о переходе Арды Турана в донецкую команду.