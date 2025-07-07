Спортивный директор донецкого Шахтёра Дарио Срна поблагодарил УЕФА за поддержку украинских клубов во время войны, но раскритиковал ФИФА за её отсутствие.

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«УЕФА многое сделала. Чеферин, в частности, показал, что ему нравится помогать в трудных ситуациях. С другой стороны, ФИФА ничего не сделала, ничего. Они должны были защищать украинские клубы и игроков с помощью закона, но они этого не сделали. Мы все еще платим деньги за игроков, которых купили до войны за высокую трансферную стоимость.

Они покинули Шахтер, воспользовавшись специальным разрешением от ФИФА, и их контракты не заморожены. В таких условиях мы потеряли Тете, Соломона... У них оставалось один-два года по контрактам, а после этого они стали свободными агентами», – сказал Срна в комментарии для Marca.