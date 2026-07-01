Александр Сукманский

В матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 сборная США на своем поле встретится с Боснией и Герцеговиной. Хозяева турнира попытаются продолжить борьбу за трофей, тогда как боснийская команда впервые в истории выступит в плей-офф мундиаля. Игра состоится 2 июля и начнется в 3:00.

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Американцы уверенно начали групповой этап, одержав две победы и досрочно гарантировав себе первое место в группе D. В третьем туре команда Маурисио Почеттино уступила Турции, однако на тот момент турнирное положение уже было решено, а тренерский штаб использовал ротацию состава.

Теперь перед США стоит задача улучшить неутешительную статистику выступлений в плей-офф чемпионатов мира. Американская сборная проиграла семь из восьми последних матчей на стадии выбывания, а поражение от Нидерландов на ЧМ-2022 стало началом серии из десяти подряд неудач в встречах с европейскими командами, включая товарищеские матчи.

Несмотря на это, на домашнем поле США демонстрируют уверенные результаты. Поражение от Турции стало лишь вторым в девяти последних официальных матчах, проведенных дома.

Босния и Герцеговина вышла в плей-офф с третьего места группы B, уступив лишь Швейцарии и Канаде. В заключительном туре команда уверенно обыграла Катар со счетом 3:1 и обеспечила себе место среди участников 1/16 финала.

В то же время боснийцы остаются одной из наименее надежных команд турнира в обороне. На групповом этапе они пропустили шесть мячей, а за всю историю своих выступлений на чемпионатах мира еще ни разу не сыграли «на ноль». Однако в квалификации команда продемонстрировала характер, одолев в сериях пенальти сборные Уэльса и Италии.

Будущая встреча станет четвертым очным матчем между командами. В трех предыдущих товарищеских поединках, которые прошли с 2013 по 2021 год, сборная США не потерпела ни одного поражения.

Статистика также обещает результативный футбол. В последних восьми международных матчах с участием США в среднем забивалось 4,4 гола за игру, а в каждом поединке группового этапа американцы наносили не менее десяти ударов по воротам. В то же время в 11 из 12 последних матчей Боснии и Герцеговины отмечались обе команды, а в 12 из 13 поединков боснийцы наносили не менее трех ударов в створ ворот.

Одним из главных козырей американцев остается Фоларин Балогун, который забил шесть мячей в последних 11 матчах за национальную команду, в том числе дважды отметился на групповом этапе мундиаля. В составе Боснии и Герцеговины стоит обратить внимание на Эрмина Махмича, который забил два гола после выходана замену, причем оба – после 80-й минуты.

Перед матчем США будут оценивать готовность Марка Маккензи и Остона Траста, тогда как Босния и Герцеговина снова может рассчитывать на Тарика Мухаремовича, который отбыл дисквалификацию.

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Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче США — Босния и Герцеговина так: коэффициент на победу американцев — 1.4, на победу боснийцев — 8.24. Кто выйдет сильнее — выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

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