ЧМ-2026. Турция победила США в матче с пятью голами
Турецкая команда хлопнула дверью на мундиале
около 1 часа назадПодписаться в
Сборные Турции и США выдали яркий поединок третьего тура группы D на чемпионате мира-2026, который завершился победой команды Винченцо Монтеллы со счетом 3:2.
Американцы вышли вперед уже на второй минуте, когда точным выстрелом отметился Остон Трасти, но еще до перерыва Турция забила дважды – точные удары на счету Арды Гюлера и Бариша Йылмаза.
Во втором тайме США снова быстро отыгрались и сравняли счет – отличился Себастьян Бергальтер.
Впрочем, уже на восьмой компенсированной минуте турки все же смогли порадовать собственных болельщиков и вырвать победу благодаря голу Каана Айхана.
Сборная США вышла с первого места в плей-офф, тогда как Турция отправляется домой.
Чемпионат мира-2026, 3-й тур
Группа D
Турция – США – 3:2
Голы: Гюлер, 10, Йылмаз, 31, Айхан, 90+8 – Трасти, 3, Бергальтер, 49.