Павел Василенко

Сборные Турции и США выдали яркий поединок третьего тура группы D на чемпионате мира-2026, который завершился победой команды Винченцо Монтеллы со счетом 3:2.

Американцы вышли вперед уже на второй минуте, когда точным выстрелом отметился Остон Трасти, но еще до перерыва Турция забила дважды – точные удары на счету Арды Гюлера и Бариша Йылмаза.

Во втором тайме США снова быстро отыгрались и сравняли счет – отличился Себастьян Бергальтер.

Впрочем, уже на восьмой компенсированной минуте турки все же смогли порадовать собственных болельщиков и вырвать победу благодаря голу Каана Айхана.

Сборная США вышла с первого места в плей-офф, тогда как Турция отправляется домой.

Чемпионат мира-2026, 3-й тур

Группа D

Турция – США – 3:2

Голы: Гюлер, 10, Йылмаз, 31, Айхан, 90+8 – Трасти, 3, Бергальтер, 49.