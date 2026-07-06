Александр Сукманский

Сборные США и Бельгии встретятся в Сиэтле на стадионе Lumen Field в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026. Хозяева турнира попытаются впервые с 2002 года выйти в четвертьфинал мундиаля.

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Американцы пробились на эту стадию после победы над Боснией и Герцеговиной со счетом 2:0. Для сборной США это седьмой выход в плей-офф чемпионата мира, однако лишь однажды команда смогла преодолеть эту стадию.

Перед матчем возникла неопределенность относительно участия лучшего бомбардира команды Фоларина Балогуна, который получил красную карточку в предыдущей встрече. Впрочем, ФИФА приостановила действие дисквалификации, несмотря на отсутствие апелляции со стороны американской федерации, поэтому нападающий снова доступен для выбора.

Благодаря результативности Балогуна сборная США стала единственной командой за пределами УЕФА и КОНМЕБОЛ, которая забивала как минимум два мяча в четырех подряд матчах финальной части чемпионата мира. Восемь голов команды распределились между шестью разными футболистами.

Бельгия заняла первое место в своей группе лишь в заключительном туре после крупной победы над Новой Зеландией, а в 1/16 финала совершила волевой камбэк в матче с Сенегалом. Проигрывая с разницей в два мяча, бельгийцы вырвали победу в дополнительное время, став первой командой с 2018 года, которой удалось пройти стадию плей-офф после такого отставания.

На нынешнем чемпионате мира Бельгия нанесла больше всего ударов среди всех команд — 92, что в среднем составляет 23 удара за матч. При этом во втором тайме команда пропустила лишь два мяча за последние семь поединков.

История личных встреч также на стороне бельгийцев. После победы США со счетом 3:0 на чемпионате мира 1930 года американская команда проиграла Бельгии все шесть последующих матчей во всех турнирах, пропустив за это время 15 мячей.

Среди игроков, за которыми стоит следить, выделяются Малик Тилльман, который забил свой первый гол на этом чемпионате мира в предыдущем раунде, а также Юри Тилеманс. Именно он стал автором самого позднего гола в истории чемпионатов мира с 1966 года, забив на отметке 124 минуты и 44 секунды в матче против Сенегала.

Обе команды подходят к встрече почти в оптимальных составах.

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