Владимир Кириченко

Вчера, 2 июля, сборная США обыграла Боснию и Герцеговину (2:0) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

Американская команда доигрывала матч вдесятером после удаления 24-летнего форварда Фоларина Балогуна, который после просмотра арбитром VAR получил прямую красную карточку за фол против соперника на 64-й минуте игры.

Однако именно гол Балогуна стал победным для США – на 45-й минуте встречи он открыл счет.

По данным OptaJack, Балогун стал четвертым игроком в истории плей-офф чемпионатов мира, который забил и получил красную карточку в одной игре.

В последний раз подобное случалось в финале ЧМ-2006, когда капитан сборной Франции Зинедин Зидан забил с пенальти в ворота сборной Италии (1:1, 3:5 по пенальти), а затем получил красную карточку за удар головой в грудь Марко Матерацци.

Подобное также случалось с двумя бразильцами – Роналдиньо в четвертьфинале ЧМ-2002 против Англии (2:1) и Гарринчей в игре с Чили (4:2) в полуфинале ЧМ-1962. Они также забивали и получали красные карточки в этих матчах.

США уверенно прошли Боснию в 1/16 финала ЧМ-2026, но потеряли главного героя перед битвой с Бельгией