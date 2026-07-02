Герой сборной Бельгии вошел в историю чемпионата мира
Футболист принес своей команде важную победу
около 2 часов назадПодписаться в
Фото: Getty Images
Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс вошел в историю чемпионатов мира. Хавбек «красных дьяволов» забил самый поздний гол на мундиалях.
В матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 сборная Бельгии одержала волевую победу над командой Сенегала – 3:2.
Героем матча стал Тилеманс, который принес бельгийцам путевку в следующий раунд турнира. Когда хавбек забил мяч в ворота африканцев, часы показывали 124 минуты 44 секунды.
Предыдущими самыми поздними голами в истории планетарных чемпионатов были:
- 120:49 – Абдельмалек Джабу (Алжир) против Германии (2014)
- 120:13 – Алессандро Дель Пьеро (Италия) против Германии (2006)
- 119:51 – Джеффри Херст (Англия) против Германии (1966)
- 119:23 – Дэвид Платт (Англия) против Бельгии (1990)
Бельгия сыграет против США в 1/8 финала чемпионата мира.