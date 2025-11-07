Павел Василенко

Германия не будет подавать заявку на проведение чемпионата мира по футболу среди мужских клубов 2029 года, заявила местная федерация футбола.

«Мы сосредоточены исключительно на заявке на проведение чемпионата Европы среди женщин в 2029 году», – сообщил представитель штаб-квартиры изданию DPA. «Мы сосредоточены исключительно на заявке на проведение чемпионата Европы среди женщин в 2029 году», – сообщил представитель штаб-квартиры изданию DPA.

The Athletic сообщил, что Бразилия является одной из стран, которые хотят принять турнир.

Расширенный формат Клубного чемпионата мира, который состоялся в июне и июле в Соединенных Штатах Америки, подвергся широкой критике в Германии из-за опасений по поводу усталости игроков.

Хозяина чемпионата Европы по футболу среди женщин, который пройдет через четыре года, выберут 3 декабря. Также в борьбе участвуют Италия, Польша и совместная заявка Дании и Швеции.