Стало известно, будет ли Германия претендовать на проведение Клубного чемпионата мира 2029 года
Федерация сделала четкое заявление
около 1 часа назад
Фото - Getty Images
Германия не будет подавать заявку на проведение чемпионата мира по футболу среди мужских клубов 2029 года, заявила местная федерация футбола.
The Athletic сообщил, что Бразилия является одной из стран, которые хотят принять турнир.
Расширенный формат Клубного чемпионата мира, который состоялся в июне и июле в Соединенных Штатах Америки, подвергся широкой критике в Германии из-за опасений по поводу усталости игроков.
Хозяина чемпионата Европы по футболу среди женщин, который пройдет через четыре года, выберут 3 декабря. Также в борьбе участвуют Италия, Польша и совместная заявка Дании и Швеции.