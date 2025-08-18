Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность изменений в проведении клубного чемпионата мира. Об этом сообщает издание Guardian.

По информации источника, престижный турнир могут начать проводить раз в два года, вместо нынешнего формата раз в четыре года. Ожидается, что новые правила вступят в силу с 2029 года.

Кроме того, предлагается расширить количество участников клубного чемпионата мира с 32 до 48 команд.

Напомним, последний розыгрыш состоялся летом 2025 года на стадионах США. В финале встретились Челси и ПСЖ. Английский клуб одержал победу со счетом 3:0 и стал обладателем трофея.