Аналитическая система Opta опубликовала обновленные прогнозы о фаворитах чемпионата мира 2026 года, и на вершине рейтинга оказалась сборная Испании. По расчетам суперкомпьютера, вероятность того, что испанцы поднимут над головой трофей, составляет 17%.

Франция с показателем 14,1% идет второй и остается одним из главных претендентов на успех, тогда как Англия с 11,8% замыкает тройку сильнейших по версии искусственного интеллекта.

На противоположном полюсе — команды Иордании, Кюрасао и Гаити. Алгоритмы Opta считают, что их шансы на победу в турнире практически равны нулю.

Испания на групповом этапе сыграет с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем — группа выглядит конкурентной, но управляемое преимущество в прогнозах добавляет испанцам статус очевидного лидера.

Действующим чемпионом мира остается Аргентина, которая триумфовала на ЧМ-2022. Франция, завоевавшая титул в 2018-м, на последнем мундиале финишировала второй.

Полная жеребьевка групп мундиаля.