Стало известно, из-за какой травмы Сарапий не сыграл с Копенгагеном, находясь в стартовом составе.
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около 1 часа назадПодписаться в
Защитник Полесья Борис Крушинский в эфире MEGOGO после поражения в ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций против Копенгагена (1:2) рассказал о характере травмы основного центрбека Эдуарда Сарапия.
Игра центрального защитника? Руслан Петрович и весь тренерский штаб ставят такую игру, надо привыкнуть к ней. Руслан Петрович попросил меня сыграть левого центрального, потому что Эдуард Сарапий повредил заднюю поверхность бедра и не смог сыграть.
Он подошел и спросил, могу ли я сыграть. Я ответил, что да. Я на этой позиции играл, но очень давно, четыре года назад. Но в целом эта позиция мне знакома.
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