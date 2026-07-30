Защитник Полесья Борис Крушинский в эфире MEGOGO после поражения в ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций против Копенгагена (1:2) рассказал о характере травмы основного центрбека Эдуарда Сарапия.

Игра центрального защитника? Руслан Петрович и весь тренерский штаб ставят такую игру, надо привыкнуть к ней. Руслан Петрович попросил меня сыграть левого центрального, потому что Эдуард Сарапий повредил заднюю поверхность бедра и не смог сыграть.

Он подошел и спросил, могу ли я сыграть. Я ответил, что да. Я на этой позиции играл, но очень давно, четыре года назад. Но в целом эта позиция мне знакома.