Сергей Разумовский

18 июня состоялась жеребьевка первого и второго раундов плей-офф европейской квалификации ЧМ-2027 среди женщин. По итогам процедуры женская сборная Украины узнала свой путь в отборе к мировому первенству, сообщает пресс-служба УАФ.

В первом раунде команда Ии Андрущак сыграет двухматчевое противостояние против Словакии. Первый поединок украинские футболистки проведут на выезде, а ответный матч — дома. Если сборная Украины сможет преодолеть этот барьер, то во втором раунде плей-офф ее соперником станет победитель пары Греция — Англия. И этот этап также предполагает два матча — дома и на выезде.

В плей-офф женской европейской квалификации участвуют 32 команды, которые разыграют путевки в рамках двух раундов двухматчевых противостояний. По итогам этой стадии определятся семь европейских сборных, которые напрямую попадут на чемпионат мира, а еще одна команда получит шанс через межконтинентальный плей-офф.

Четыре победителя Лиги А — Дания, Франция, Германия и Испания — уже гарантировали себе место в финальной части турнира, который пройдет в Бразилии с 24 июня по 25 июля 2027 года. Остальные европейские путевки, а также место в межконтинентальном плей-офф, будут разыграны осенью и в начале зимы 2026 года.

В первом раунде по пути 1 сыграют команды, занявшие вторые и третьи места в группах Лиги А, против шести победителей групп и двух лучших по рейтингу вторых мест Лиги С. Восемь победителей этого этапа пройдут дальше.

По пути 2 примут участие сборные, финишировавшие четвертыми в Лиге А, среди которых и Украина, а также победители групп Лиги B. Они сформируют восемь пар против команд, занявших вторые и третьи места в группах Лиги B. Все сеяные команды, в том числе те, что завершили групповой этап Лиги А на четвертой позиции, проведут ответные матчи дома.

После объединения обоих путей во втором раунде будет сформировано восемь пар. Семь лучших победителей по рейтингу напрямую выйдут на ЧМ-2027, а еще один участник плей-офф получит место во второй стадии межконтинентального отбора, который состоится в феврале 2027 года.

Матчи первого раунда плей-офф запланированы на 7-13 октября 2026 года, а поединки второго раунда состоятся 26 ноября - 5 декабря 2026 года.

Европейская квалификация ЧМ-2027 среди женщин предусматривает 11 мест для УЕФА в финальной части и еще одно — в межконтинентальном плей-офф. Прямые путевки по итогам группового этапа уже получили Дания, Франция, Германия и Испания, а остальные восемь команд, прошедшие плей-офф, завершат европейскую квалификацию распределением семи прямых мест и одного шанса через межконтинентальный отбор.

Напомним, сборная Украины заняла последнее место в своей группе Лиги A квалификации на ЧМ-2027.