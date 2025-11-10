Павел Василенко

В воскресенье, 9 ноября, в матче 11-го тура Серии А Рома дома победила Удинезе со счетом 2:0.

Украинский форвард римской команды Артем Довбик вышел на этот поединок в стартовом составе, но получил травму в конце первого тайма и был вынужден досрочно покинуть поле.

По данным TMW, нападающий Ромы получил разрыв сухожилия левой прямой мышцы бедра и будет вне игры примерно четыре-шесть недель.

Таким образом, Довбик не поможет сборной Украины в матчах отбора на ЧМ-2026 против Франции (13 ноября) и Исландии (16 ноября).