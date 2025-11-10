Нападающий Ромы и сборной Украины Артем Довбик получил повреждение в конце первого тайма матча 12-го тура Серии А против Удинезе (2:0). Украинцу потребовалась замена еще до перерыва.

Главный тренер римлян Джан Пьеро Гасперини прокомментировал ситуацию после матча, слова наставника приводит пресс-служба клуба:

– Мы оценим состояние Довбика, но, похоже, у него тоже ничего серьезного. Это такие мелкие травмы, но, к счастью, сейчас есть пауза между матчами. Однако бывает, что такие травмы выбивают тебя на две-три недели, а за три недели, учитывая нынешний календарь, можно пропустить пять-шесть матчей — и это становится тяжелым испытанием. Особенно если травмируются все игроки одного амплуа. – Команда уже имеет определенные ориентиры и находится в лучшей форме, чем несколько недель назад. Мы умеем атаковать с хорошей эффективностью. Конечно, надеемся во время паузы восстановить как можно больше игроков.

Напомним, Артем Довбик вызван Сергеем Ребровым в состав национальной сборной Украины на матчи отбора к чемпионату мира против Франции (13 ноября) и Исландии (16 ноября).

Следующий официальный матч Рома проведет после международного перерыва, когда в чемпионате Италии встретится с Кремонезе.