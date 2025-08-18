Павел Василенко

Хотя первый тур Серии А запланирован лишь на следующие выходные, болельщики Наполи уже имеют повод для беспокойства. Форвард команды Ромелу Лукаку имеет проблемы со здоровьем.

Бельгиец покинул Челси год назад. Он не впервые в своей карьере оказался под крылом Антонио Конте, с которым ранее работал в Интере.

Лукаку был ключевой фигурой в Наполи в сезоне 2024/25, забив 14 голов и сделав 11 результативных передач в 38 официальных матчах.

Однако перед началом нового сезона Серии А игрок получил серьезную травму мышцы, которая выведет его из строя на длительный период.

По словам инсайдера Фабрицио Романо, бельгиец будет вне игры как минимум три месяца. Это оптимистичный сценарий – отсутствие может быть более долгим.

Из-за травмы Лукаку Наполи вынужден изменить свои трансферные планы. До сих пор они не рассматривали возможность подписания нового нападающего.

Однако сейчас ситуация изменилась. Неаполитанцы ищут нападающего высокого класса, который сначало мог бы заменить Лукаку, а потом конкурировать с ним за место в стартовом составе. Одним из кандидатов называется украинский форвард Ромы Артем Довбик.