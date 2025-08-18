Павел Василенко

Рома в последние дни вела переговоры по двум трансферам из Английской Премьер-лиги. По данным журналиста Sky Sport Deutschland Флориана Плеттенберга, один из них будет реализован.

Джаллоросси были очень заинтересованы в Джейдоне Санчо. Манчестер Юнайтед также был готов заключить сделку по вингеру. Однако переход сорвался.

Это потому, что сам игрок отклонил предложение Ромы. Он был не единственным игроком из Английской Премьер-лиги, на которого нацелились римляне.

Одновременно велись переговоры по трансферу Леона Бейли. Они были успешными, как сообщает Плеттенберг.

28-летний игрок переедет в Италию в аренду с правом выкупа. Все детали сделки и контракт игрока уже согласованы.

Медосмотры пройдут в ближайшее время. Бейли может стоить Роме 22 миллиона евро.

В прошлом сезоне вингер провел 38 официальных матчей за Астон Виллу, забив два гола и сделав четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

За Рому выступает украинский форвард Артем Довбик.