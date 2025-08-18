Украинский нападающий римской Ромы Артем Довбик попал в сферу интересов Наполи, сообщает Corriere dello Sport.

Согласно источнику, после травмы бельгийского форварда Ромелу Лукаку, который выбыл на неопределенный срок, чемпион Италии начал искать варианты аренды нападающего на один сезон. Среди кандидатов Жан-Филипп Матета из Кристал Пэлас, Артем Довбик из Ромы, Джошуа Зиркзе из Манчестер Юнайтед и Никола Крстович из Лечче.

В сезоне 2024/25 Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, забив 17 голов и отдав 4 результативные передачи. По данным Transfermarkt, его стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Довбик заинтересовал английский клуб, за который играет защитник сборной Украины.