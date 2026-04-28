Сергей Разумовский

Стал известен стартовый состав французского ПСЖ на домашний первый матч полуфинала Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии. Одной из главных новостей для украинских болельщиков стало то, что центральный защитник парижской команды Илья Забарный начнет матч на скамейке запасных.

Также свой стартовый состав на полуфинальную встречу объявила и Бавария. Команду к этому матчу готовил главный тренер Венсан Компани, который определился с футболистами, которые начнут игру с первых минут.

В нынешнем сезоне украинец провел 33 матча и отличился одним забитым мячом. Несмотря на стабильное внимание к его выступлениям, в этот раз тренерский штаб ПСЖ решил не включать футболиста в стартовый состав на один из ключевых матчей сезона.

Матч между ПСЖ и Баварией стартует в 22:00. Обе команды подошли к полуфиналу после убедительных выступлений в четвертьфинале турнира. Бавария по сумме двух встреч прошла мадридский Реал — 2:1 и 4:3, тогда как ПСЖ дважды обыграл английский Ливерпуль со счетом 2:0.