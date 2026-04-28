Денис Седашов

Сегодня, 28 апреля, в Париже состоится первый поединок 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся французский ПСЖ и мюнхенская Бавария. Противостояние грандов европейского футбола пройдет на стадионе Парк де Пренс.

Главным судьей встречи назначен швейцарец Сандро Шерер. Помогать ему на линиях будут ассистенты из Испании — Анхель Невадо Родригес и Гуадалупе Поррас.

Где смотреть матч

Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция поединка будет доступна на медиасервисе MEGOGO.

Напомним, что матч-ответ между этими командами запланирован на 6 мая.

