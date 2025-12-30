Павел Василенко

Ливерпуль пошел на кадровые изменения в тренерском штабе, расставшись с Аароном Бриггсом, ответственным за работу команды со стандартными положениями. Причиной решения стали серьезные проблемы чемпионов Английской Премьер-лиги именно в этом компоненте игры, что с начала сезона превратилось в одну из главных слабостей мерсисайдцев.

Статистика выглядит тревожно. Если не учитывать пенальти, ни одна команда высшего дивизиона не пропустила больше мячей со стандартных положений, чем Ливерпуль — 12 голов. По количеству пропущенных мячей после угловых красные также среди аутсайдеров: семь голов, худший показатель имеет только Вест Хэм (10).

Не лучше ситуация и в атаке. Ливерпуль забивает в среднем лишь 2,4 гола на каждые 100 стандартных положений — это второй худший результат в АПЛ, ниже показатель имеет только Брентфорд. В обороне же команда пропускает 8,2 гола на 100 стандартов, и хуже в этом аспекте выглядит только Ноттингем Форест.

Проблемы особенно остро проявились в последних матчах против Тоттенхема и Вулверхэмптона. В обоих поединках команда Арне Слота уверенно вела 2:0, однако пропущенные голы со стандартных положений резко меняли ход игры и заставляли Ливерпуль нервничать за итоговый результат.

Бриггс, бывший аналитик Манчестер Сити, присоединился к штабу Слота в июле 2024 года после ухода Витора Матоса. Сначала клуб искал отдельного тренера по стандартам, но в итоге возложил эти обязанности именно на Бриггса — решение, которое теперь решили пересмотреть.