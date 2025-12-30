Мерсисайдский Ливерпуль официально сообщил о переходе 14-летнего украинского полузащитника Мирослава Васьковского. Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба английского клуба.

Юный футболист присоединился к Ливерпулю из австрийской Аустрии, в академии которой он находился с 2022 года. Васьковский считается одним из самых перспективных исполнителей своего возраста и является игроком сборной Украины U15.

После 18 туров Английской премьер-лиги команда Арне Слота набрала 32 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидера чемпионата Арсенала на десять баллов. Свой следующий матч Ливерпуль проведет в АПЛ против Лидса 1 января, в четверг. Начало игры в 19:30.