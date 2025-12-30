Центральный защитник Ибраима Конате продолжает оставаться в центре трансферного внимания. Ливерпуль нацелен на то, чтобы убедить 26-летнего француза продлить контракт с клубом.

Несмотря на то, что интерес со стороны Реала к игроку немного снизился из-за недавнего спада формы, мерсисайдцы стремятся как можно скорее урегулировать вопрос с его будущим.

Клуб предложил Конате новые условия, которые должны сделать его одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды. При этом руководство Ливерпуля чётко дало понять, что не собирается выходить за пределы установленной зарплатной структуры, даже ради ключевого защитника, сообщило Sky Sports.

