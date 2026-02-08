Павел Василенко

Состоялся матч 22-го тура чемпионата Нидерландов, в котором Утрехт принимал на своем стадионе Фейеноорд. Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:0.

18-летний украинец Артем Степанов снова не попал в стартовый состав хозяев. Форвард вышел на замену в перерыве матча, но результативными действиями не отметился.

Степанов выступает за Утрехт на правах аренды, рассчитанной до конца текущего сезона. Его контракт принадлежит немецкому Байеру.

Утрехт занимает 13-е место в турнирной таблице Эредивизи с 24 очками, Фейеноорд – второй (42 балла).

Чемпионат Нидерландов, 22-й тур

Утрехт – Фейеноорд – 0:1

Гол: Таргаллин, 10.