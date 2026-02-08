Степанов второй раз сыграл за Утрехт, команда украинца проиграла Фейеноорду
Форвард вышел на замену
около 1 часа назад
Фото - ФК Утрехт
Состоялся матч 22-го тура чемпионата Нидерландов, в котором Утрехт принимал на своем стадионе Фейеноорд. Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:0.
18-летний украинец Артем Степанов снова не попал в стартовый состав хозяев. Форвард вышел на замену в перерыве матча, но результативными действиями не отметился.
Степанов выступает за Утрехт на правах аренды, рассчитанной до конца текущего сезона. Его контракт принадлежит немецкому Байеру.
Утрехт занимает 13-е место в турнирной таблице Эредивизи с 24 очками, Фейеноорд – второй (42 балла).
Чемпионат Нидерландов, 22-й тур
Утрехт – Фейеноорд – 0:1
Гол: Таргаллин, 10.