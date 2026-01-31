Украинский нападающий Артем Степанов рассказал о своих первых ощущениях после перехода в Утрехт.

18-летний футболист отметил, что довольно быстро адаптировался в новой команде, почувствовал себя уверенно и проникся идеей клуба. Форвард также обозначил приоритеты на новом этапе карьеры, подчеркнув желание постоянно развиваться и приносить максимальную пользу команде.

«Мне очень приятно находиться в Утрехте. Утрехт убедил меня своим четким спортивным видением, доверием к молодым игрокам и сильным фокусом на развитии. Клуб имеет большие амбиции и понятный план дальнейшего роста.

Моя главная цель — ежедневно становиться лучше, быть полезным команде и помогать клубу достигать лучших возможных результатов. Я хочу показывать свои сильнейшие качества, забивать голы, отдавать результативные передачи и вносить вклад в победы Утрехта. Я обещаю отдавать все силы и бороться за клуб в каждом матче».