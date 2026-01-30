Украинский форвард Артем Степанов продолжит карьеру в нидерландском Утрехте, куда перешел из Байера на правах аренды. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Арендное соглашение с 18-летним нападающим рассчитано на шесть месяцев. У Утрехта предусмотрена опция выкупа игрока, который будет выступать под 18-м номером.

В первой части этого сезона Степанов также играл в аренде за Нюрнберг, однако контракт с этим клубом был досрочно расторгнут. На клубном уровне во всех турнирах украинец провел 15 матчей, отметился двумя голами и одной результативной передачей.