Таловеров вернулся в состав Стока. Украинский центрбек получил шанс в Чемпионшипе. Видео
Победа за Уотфордом
около 7 часов назад
Фото - Getty Images
Центральный защитник сборной Украины Максим Таловерова вернулся в стартовый состав Сток Сити на матч 22-го тура Чемпионшипа против Уотфорда. Встреча завершилась со счетом 0:1.
Единственного гола Кьєрумгора на 74-й минуте оказалось достаточно, чтобы Уотфорд отпраздновал победу на родном стадионе.
Таловерова в сегодняшнем матче провел 90 минут, заработав предупреждение.
Всего Максим провел в составе Стока 4 матча во всех турнирах.
