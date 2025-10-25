Украинский защитник Максим Таловеров впервые с августа вышел в стартовом составе Сток Сити и провел все 90 минут в поединке 12-го тура Чемпионшипа против Портсмута. Матч прошел на стадионе Фраттон Парк в Портсмуте.

Решающий момент встречи случился на 70-й минуте, когда автогол защитника хозяев Хейдена Мэттьюза Дерри принес победу Сток Сити.

Чемпионшип. 12-й тур, 25 октября

Портсмут – Сток Сити – 0:1

Гол: Мэттьюз, 70 (автогол)

После этой игры команда Таловерова поднялась на третье место в турнирной таблице с 21 очком, а Портсмут остался на 17-й позиции с 13 баллами.

В текущем сезоне Максим принял участие лишь в двух матчах Сток Сити, не отметившись результативными действиями. Ранее главный тренер клуба объяснял причины, по которым Таловеров в течение двух месяцев оставался вне игры.