Таловєров вернулся в состав Сток Сити, обыграв Портсмут
Центральный защитник помог команде не пропустить
около 1 часа назад
Украинский защитник Максим Таловеров впервые с августа вышел в стартовом составе Сток Сити и провел все 90 минут в поединке 12-го тура Чемпионшипа против Портсмута. Матч прошел на стадионе Фраттон Парк в Портсмуте.
Решающий момент встречи случился на 70-й минуте, когда автогол защитника хозяев Хейдена Мэттьюза Дерри принес победу Сток Сити.
Чемпионшип. 12-й тур, 25 октября
Портсмут – Сток Сити – 0:1
Гол: Мэттьюз, 70 (автогол)
После этой игры команда Таловерова поднялась на третье место в турнирной таблице с 21 очком, а Портсмут остался на 17-й позиции с 13 баллами.
В текущем сезоне Максим принял участие лишь в двух матчах Сток Сити, не отметившись результативными действиями. Ранее главный тренер клуба объяснял причины, по которым Таловеров в течение двух месяцев оставался вне игры.