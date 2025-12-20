В стрийском Скале 1911 произошли кадровые изменения на тренерском мостике. Новым главным тренером команды, выступающей во Второй лиге Украины, стал 42-летний украинский специалист Александр Степанов.

По информации Sport.ua, руководство клуба ранее приняло решение прекратить сотрудничество с Романом Гнативом. Среди кандидатов на вакантную должность рассматривался также Владимир Мазяр, однако в итоге в Скале 1911 сделали ставку на внутренний ресурс и доверили команду Степанову.

В последнее время Александр Степанов работал в структуре стрийского клуба, где возглавлял команду U-19, которая выступала в региональной лиге. Тренер хорошо знаком с внутренними процессами и молодыми футболистами, что стало одним из ключевых факторов при принятии решения.

В период с 2010 по 2023 год Степанов занимал должность главного тренера Скорука из Томаковки. Около двух с половиной лет назад этот клуб снялся с соревнований Первой лиги и не возобновил профессиональную деятельность.