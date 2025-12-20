Черкасский ЛНЗ продолжает активный поиск нового нападающего и уже сделал конкретный шаг на трансферном рынке. Клуб заинтересован в услугах сенегальского форварда северомакедонской Шкендии Фабриса Тамбы.

По информации Foot Mercato, ЛНЗ отправил официальное предложение по трансферу 21-летнего игрока, и клуб футболиста согласился на условия. В настоящее время окончательное решение о возможном переходе должен принять сам нападающий.

Фабрис Тамба присоединился к Шкендии в январе 2025 года. Ранее он защищал цвета северомакедонского Шкупи, второй команды португальской Браги, а также Бейра-Мара. В текущем сезоне сенегалец провел 27 матчей, в которых отметился 9 голами и 1 результативной передачей. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 600 тысяч евро.

Напомним, недавно основной нападающий ЛНЗ Проспер Оба покинул черкасский клуб и продолжил карьеру в составе донецкого Шахтера.