Авторитетный портал Transfermarkt представил обновленный список десяти самых дорогих игроков планеты в возрасте старше 30 лет. Первое место в рейтинге занял 32-летний нападающий Баварии Гарри Кейн, трансферная стоимость которого оценивается в 65 миллионов евро.

Вторую строчку делят сразу двое футболистов с показателем 40 миллионов евро. Это полузащитник Баварии Йозуа Киммих и лидер Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш. Оба игрока остаются ключевыми фигурами в своих командах, что напрямую влияет на их высокую рыночную стоимость.

В топ-10 также вошли представители Арсенала, ПСЖ, Ливерпуля, Наполи, Манчестер Сити, Тоттенхэма и Эвертона.

Гарри Кейн, Бавария, 32 года — 65 млн евро

Йозуа Киммих, Бавария, 30 лет — 40 млн евро

Бруну Фернандеш, Манчестер Юнайтед, 31 год — 40 млн евро

Давид Рая, Арсенал, 30 лет — 35 млн евро

Маркиньос, ПСЖ, 31 год — 30 млн евро

Мохамед Салах, Ливерпуль, 33 года — 30 млн евро

Андре Замбо Ангисса, Наполи, 30 лет — 27 млн евро

Бернарду Силва, Манчестер Сити, 31 год — 27 млн евро

Жоау Пальинья, Тоттенхэм Хотспур, 30 лет — 25 млн евро

Джек Грилиш, Эвертон, 30 лет — 25 млн евро

Стоит отметить, что звездные ветераны Криштиану Роналду с оценкой 12 миллионов евро и Лионель Месси, стоимость которого составляет 15 миллионов евро, в этот рейтинг не попали.