Судаков: «Это только первый тайм»
Украинец отреагировал на поражение своей команды в ЛЧ
около 1 часа назад
Фото - Getty Images
Украинский полузащитник Бенфики Георгий Судаков обратился к фанатам лиссабонского клуба после поражения «орлов» от мадридского Реала (0:1) в 1/16 финала Лиги чемпионов.
«Спасибо за невероятную поддержку, „Да Луж“. Это только первый тайм, мы будем сражаться до самого конца!» – написал Судаков в соцсетях.
Отметим, что Георгий вышел на поле на 74-й минуте встречи в Лиссабоне.
Судаков в нынешнем сезоне провел 33 поединка за Бенфику, забив четыре гола и оформив четыре ассиста.
Ответный матч против Реала команда Жозе Моуринью проведет 25 февраля в Мадриде. Начало встречи в 22:00 по Киеву.