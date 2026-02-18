Во время матча Лиги чемпионов Бенфика — Реал (0:1) защитник Бенфики Николас Отаменди продемонстрировал Винисиусу Жуниору татуировку с Кубком мира и Лионелем Месси.

На шестой добавленной минуте второго тайма аргентинец, не скрывая смеха, показал бразильскому вингеру тату, на котором изображён Кубок мира, выигранный Аргентиной в 2022 году, а также Месси, который касается наград и других завоеванных трофеев.

Таким образом, Отаменди хотел подчеркнуть то, что он является обладателем Кубка мира, в отличие от Винисиуса. Реал победил Бенфику 1:0 благодаря голу Винисиуса.