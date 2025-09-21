Павел Василенко

Георгий Судаков сыграл важную роль в победе Бенфики над АВС со счетом 3:0, открыв счет в конце первого тайма. Украинский полузащитник признал, что очень доволен своим голом, но также подчеркнул, как он жил последние дни с изменением в тренерском штабе клуба. Однако он признает, что работать с Жозе Моуринью — это мечта.

«Это мечта детства. Я не могу поверить, что работаю с ним. Но это правда. Я хочу развиваться вместе с ним. Я надеюсь делать особенные вещи», – цитирует Судакова издание Record.

Судаков также поблагодарил экс-тренера Бенфики Бруну Лаге, несмотря на короткое время их совместной работы.

«Забивать – это фантастическое ощущение. Я хочу поблагодарить своих товарищей по команде, болельщиков за их замечательную поддержку. Мы чувствовали их поддержку во время игры. Нам нужно расти вместе с новым тренером. Но я хочу поблагодарить Бруну Лаже, наша совместная работа была недолгой. Что касается Моуринью, то его все знают».

Десятый номер «красно-черных» также рассказал, что три дня назад стал отцом, и это стало причиной особенного празднования.

«Празднование было для моей семьи. Моя дочь родилась три дня назад. Это, безусловно, поцелуй и любовь к моей семье и друзьям», – подчеркнул он.

Судаков провел за Бенфику уже три матча, в которых забил один гол и сделал один ассист.

Команда Моуринью занимает второе место в таблице национального первенства, набрав 13 очков за пять игр.

Во вторник, 23 сентября, Бенфика в чемпионате примет Риу Аве.